شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: التوظيف أو الضمان للمتسول السعودي حسب حالته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد لـ ”الخليج 365” أن الوزارة وفقا لما ورد في القرار السامي الكريم رقم 203 وتاريخ 1439/04/22 هـ، تعنى ببحث حالة المتسولين السعوديين بعد القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، وتتولى مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمتسولين من قبل الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين بحسب الحالة، ومن ثم التنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات اللازمة حسب طبيعة كل حالة.

معلومات وإرشادات

وبين أنه في حال كان المتسول قادرا على العمل تتم إحالته إلى وحدة التمكين أو صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للنظر في إيجاد عمل مناسب له أو من يعول من أفراد أسرته، وأما إذا ثبت حاجة المتسول للمساعدة ولا يستطيع العمل فيتم تسجيله في الضمان الاجتماعي في حال مطابقة الشروط اللازمة عليه، كما تتم إحالته لمؤسسات المجتمع المدني للنظر في تقديم المساعدة المادية اللازمة والاستفادة من القنوات الداعمة مثل منصة تبرع وإحسان الخيرية لسد حاجته وحاجة أسرته، كما تقوم الوزارة بتقديم كافة المعلومات والإرشادات وإيضاح خطورة التسول وعقوباته.

تنسيق متواصل

وقال إنه في حالة المتسول الأجنبي، فور القبض عليه من قبل الجهات الأمنية ينظم محضر بالواقعة ومن ثم يحال إلى مراكز الشرطة لمباشرة التحقيق معه ومعرفة مشروعية إقامته ومن ثم يعاد إلى موطنه الأصلي. مضيفا أن الوزارة تعمل على مكافحة ظاهرة التسول من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

انتشار واسع

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية حملة لمكافحة التسول بالمملكة تحت اسم «معا نكافح التسول»، للحد من ظاهرة التسول في جميع مناطق المملكة ومنع المشاكل المترتبة على ذلك، وقد أعدت شرطة المنطقة الشرقية جهودها للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، بالانتشار الواسع والمسوحات التي شملت كل المواقع سواء كانت المساجد أو الأسواق والطرقات والإشارات.

تعقب ومتابعة

وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية لـ ”الخليج 365”، أنه صدر الأمر السامي الكريم بحظر التسول بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت مسوغاته في المملكة، وفي هذا الإطار تبذل شرطة المنطقة والجهات التابعة للأمن العام بالمنطقة جهودا للحد من ظاهرة التسول والقضاء عليها وخاصة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هجرية، كما أجرت الجهات عددا من المسوحات الميدانية لتعقب ومتابعة وضبط حالات التسول.

غايات مشبوهة

وقالت «الشرطة»، إن هذه الفئة تستغل عطف الناس وتجمع الأموال لغايات مشبوهة وغير مشروعة، وإن منح الأموال للمتسول يعتبر مخاطرة، لأنه لا يتنبأ الفرد عما سيؤول الأمر إليه، ويكون مانح الأموال مشاركا في الجريمة إن حدثت. مؤكدة في الغالب أن هذه الفئة تستغل الأطفال وكبار السن والنساء، وهذه تعتبر من جرائم الاتجار بالبشر. وأكدت أن العقوبات المترتبة على المتسولين المضبوطين اما يكون «السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة ألف ريال، أو بهما معا». ولفتت إلى أن الجولات في هذا الشهر الكريم تشمل كل المواقع بالمنطقة الشرقية، سواء كانت المساجد أو الأسواق وكذلك تقاطعات الطرق الرئيسية والإشارات المرورية.

تكاتف المواطنين

وأشارت إلى أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على جهات الضبط والرقابة فقط، بل يتطلب التعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين مع رجال الضبط وجهات الاختصاص، للتصدي لهذه الظاهرة. موضحة أنه يجب التأكيد على أهمية عدم التعاطف مع المتسولين والتعاون لمكافحة هذه الظاهرة، وهذه الفئة تستغل الشهر الكريم وأماكن العبادة للتسول في الأغلب، مشيرة إلى أنه يجب التأكيد على توجيه المساعدات والتبرعات للقنوات الرسمية مثل منصة «إحسان»، وضرورة الإبلاغ عن حالات التسول أينما وجدت على الرقم «999» ولا يتردد أي أحد في ذلك.

حملات توعوية

وقال سعيد بن فهد، إن «التسول» يعتبر ظاهرة سلبية تؤثر على الجميع، ووجود المتسولين عند الإشارات أو في الأماكن المختلفة يعتبر تشوها بصريا إضافة إلى أن مصادر الأموال تعتبر مجهولة وقد تستخدم بشكل سلبي، مؤكدا أهمية وجود حملات توعوية كبيرة للحد من تلك الظاهرة. لافتا إلى أهمية فرض عقوبات على كل من يساعد المتسولين أو المتضامن معهم.

ظاهرة سلبية

وأضاف عادل حمدي، إن التسول في الشوارع جريمة، وخصوصا بحق الأطفال الذين يتم استغلالهم من بعض ضعاف النفوس لجمع الأموال، مؤكدا أهمية تكاتف الجميع للحد من تلك الظاهرة السلبية، وأن ينفذ القانون وفقا للعقوبات الأخيرة والتي تطال الذين يساعدونهم أو من يتضامن معهم، لافتا إلى أن الأموال التي يحصلون عليها قد تذهب إلى مصادر مجهولة ولا يتم إيداعها عن طريق البنك بمراقبة تحركها لذلك يجب الحذر من الجميع وعدم التعامل معهم وعدم إعطائهم أي مبالغ مالية.

شرطة الشرقية: مسوحات ميدانية لتعقب وضبط المخالفين