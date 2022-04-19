شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف 119 طالبة وخريجة بأخلاقيات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، «أخلاقيات العمل» دورة تدريبية بعنوان «سلوكيات وأخلاقيات المهنة»؛ بهدف تنمية مهارات الطالبات والخريجات تجاه سلوكيات المهنة والآثار الإيجابية على العمل وعلى الذات، وبيان أثر السلوكيات الإيجابية والسلوكيات السلبية على أداء العمل، إضافة إلى زيادة الوعي نحو السلوك السلبي، وبلغ عدد المستفيدات 119 طالبة وخريجة.

وقدّم المركز جلسة إرشاد مهنية جماعية مع مرشدة مهنية بعنوان «ما خطتي المهنية؟»، جرى فيها مناقشة كيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وكيفية التطور مهنيا، إضافة إلى جلسة إرشاد مهنية فردية، وهي جلسات تعقد عن بُعد تُحدد من خلالها نوع الخدمة المطلوبة: (إعداد سيرة ذاتية، مهارات مقابلات العمل، الميول المهنية وغيرها).