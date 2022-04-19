شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي: الكبسة والضأن وأسماك الناجل.. وجباتي المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعمل على تخفيف إجراءات تأشيرات المسافرين

كيف تقضي يومك خلال رمضان؟

طوال الشهر، أقضي يومي مع العديد من زملائي المسلمين الذين يعملون معي في مندوبية الاتحاد الأوروبي وأساندهم طوال يوم عملهم. أما بالليل، فأحيانًا ما ألبي دعوات للإفطار ومشاركة لحظات الفرحة والأجواء الاحتفالية المبهجة.

ما انطباعك الأول عن المملكة؟

انطباعي الأول هو الانبهار والمفاجأة. وجدت بلدًا مضيافًا ومُحبا للحياة، وشعبًا متحضرًا للغاية، يفخر بأصوله وتقاليده، في الوقت الذي يتوق فيه للمستقبل.

ما المناطق التي زرتها ولفتت انتباهك؟

رحلتي إلى منطقة حائل لا تُنسى. وسنحت لي الفرصة لزيارة جبل راط والمنجور، واللذين يُعدان من الكنوز التراثية السعودية. وتشهد الأعمال الصخرية التي تركتها حضارة ثمود والأنباط لتاريخ المملكة الممتد لأكثر من 10 آلاف عام.

حدثنا عن العادات والأكلات السعودية التي لاقت إعجابك.

أكثر ما أعجبني هو الكبسة والضأن مع الأرز اللذان يُعدان من أكلاتي المفضلة، فضلًا عن أسماك الناجل الشهية التي تجدها في جدة.

كيف تقضي الإجازة الأسبوعية؟

أحب المشي مع زوجتي في مسارات التنزه بالحي الدبلوماسي أو حتى بالوادي خارج المنطقة. ومن وقت لآخر أذهب للصحراء، لكن نادرًا ما أقضي الليل بالخارج، فأنا أفضّل الجلوس بالقرب من مكيف الهواء.

ما تقييمك للتراث السعودي وتنوعه؟

تتمتع المملكة بالعديد من الجواهر والكنوز الخفية التي لم تُكتشف بعد، وقد حالفني الحظ لزيارة العديد من المواقع المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث في المملكة مثل العُلا وجدة التاريخية والدرعية.

ما المناطق التي تريد زيارتها مستقبلاً؟

المدينة وتبوك وجازان.

كيف ترى المملكة بعد عشر سنوات؟

أراها حققت رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، ولكن يمكن أن يحدث ذلك في وقت أقصر نظرًا للسرعة التي يتم بها تنفيذ الرؤية.

هل هناك فعاليات ستشاركون فيها مستقبلا؟

نجهز حاليًا لتنظيم مهرجان السينما الأوروبية. كما نبحث تنظيم مهرجان الطعام الأوروبي. وسيكون هناك جناح للاتحاد الأوروبي في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم القادم في الفترة من 8-11 مايو بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

ما عدد التأشيرات الممنوحة للسعوديين؟

نتوقع أن تعود أعداد التأشيرات الصادرة هذا العام إلى مستواها قبل الجائحة حيث تخطت 400 ألف تأشيرة معظمها تأشيرات سفرات متعددة للمواطنين السعوديين. ونعمل حاليًا على تخفيف الإجراءات.

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، انبهاره بالثقافة السعودية، مبينا أنه وجد بلدا مضيافا ومحبا للحياة، وشعبا متحضرا، يفخر بأصوله وتقاليده، في الوقت الذي يتوق فيه للمستقبل.

ولفت في حوار لـ«اليوم» إلى أن أكثر ما أعجبه من الأكلات هو الكبسة والضأن مع الأرز، إضافة إلى أسماك الناجل الشهية. فيما أشار إلى العمل حاليا على تخفيف إجراءات التأشيرات للمسافرين السعوديين.

وفيما يلي نص الحوار: