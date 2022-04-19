اخبار السعوديه

الليمون الأحسائي.. فوائد متعددة على المائدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون الأحسائي.. فوائد متعددة على المائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجد الليمون الأحسائي «المعتق» طلبا كبيرا في شهر رمضان المبارك من البيوت الأحسائية نظرا لاستخداماته غالبا للسلطات والشوربة والعدس على مائدة الإفطار. وقال المزارع والمهتم ببيع المنتجات الأحسائية نايف العريفي: في شهر رمضان يكثر الطلب على «المعتق» الذي تقوم به الأسر المنتجة بحيث يتم عصر الليمون ومن ثم عملية التعبئة في قوارير زجاجية ويضاف عليها الملح الخشن ويوضع تحت أشعة الشمس لمدة تصل بين سنة وسنتين ليتحول إلى ليمون معتق.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا