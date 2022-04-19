شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون الأحسائي.. فوائد متعددة على المائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجد الليمون الأحسائي «المعتق» طلبا كبيرا في شهر رمضان المبارك من البيوت الأحسائية نظرا لاستخداماته غالبا للسلطات والشوربة والعدس على مائدة الإفطار. وقال المزارع والمهتم ببيع المنتجات الأحسائية نايف العريفي: في شهر رمضان يكثر الطلب على «المعتق» الذي تقوم به الأسر المنتجة بحيث يتم عصر الليمون ومن ثم عملية التعبئة في قوارير زجاجية ويضاف عليها الملح الخشن ويوضع تحت أشعة الشمس لمدة تصل بين سنة وسنتين ليتحول إلى ليمون معتق.