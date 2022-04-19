شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية رفحاء» تشارك في إفطار 1000 صائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك متطوعو فريق الكشافة بكلية التقنية بمحافظة رفحاء في برنامج «إفطار صائم»، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على طريق الشمال الدولي برفحاء، من خلال تقديم الخدمات التطوعية المتمثلة في تجهيز وجبات الإفطار، وتوزيع الإفطار على الصائمين الموجودين في مقر المشروع من المقيمين من جنسيات مختلفة، إضافة للمسافرين، حيث يغطي المشروع نحو 1000 صائم يومياً.

وأوضح قائد الكشافة عبدالعزيز الخالدي أن المشاركة تأتي ضمن العمل التطوعي الرئيس للكشافة وهي خدمة الصائمين في شهر رمضان، وضمن خطة وبرامج الكشافة المتعددة طوال العام، مقدماً الشكر لجمعية الدعوة والإرشاد على جهودهم التي يبذلونها في هذا المشروع وتسهيلهم مهمة مشاركة فريق كشافة كلية التقنية في تقديم الخدمات للصائمين.