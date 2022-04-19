شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار المشاة يجذب أهالي تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكتظُ مضمار ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالصائمين الذين يقطعون مسافة أربعة كيلو مترات يوميًّا قبيل أذان المغرب في شهر رمضان المبارك، بحثًا عن الرشاقة، والترويح عن النفس، وتلبيةً لنصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان، خاصة في ذلك الوقت.

ويتوافر في المضمار عدد من الأجهزة الرياضية التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبردورات، والتربة الزراعية والتشجير، وألعاب الأطفال، ليصبح متنفساً وميداناً للمواطنين والمقيمين، في حين أن هذا التنوع منح الكثير من مرتادي المضمار خيارات عدة في تلبية اهتماماتهم بالمضمار، فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في منتزه الأمير فهد بن سلطان، أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بتبوك مناسبة لممارسة المشي.