شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الحقيقة أنه لا توجد إجابة واحدة نستطيع تعميمها على كل المرضى، سواء كانت بنعم أم لا. فالمرض يتفاوت في شدته وحِدَّته بين مريض وآخر. بل إنه مع المريض الواحد نفسه قد تتفاوت شدة وحِدة الألم الذي يُصاب به من نوبةٍ لأخرى. وعليه نقول إن المريض وحده أقدر بالإجابة عن هذا السؤال، وهو يستطيع أن يحدد معيار الألم ويقارنه بين نوباته المختلفة واضعًا في اعتباره أمرين:

الأول: أن الله رحيم بعباده ولا يكلف نفسًا إلا وسعها وعليه يجب ألا يُجهد نفسه إن لم يكن قادرًا على الصيام. والثاني: إن الله أعلم بما في نفوسنا، وإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وعليه من المهم إذا وجد المصاب بفقر الدم المنجلي في نفسه القدرة على الصيام وعزم على الصيام فيجب مراعاة الآتي:

• الإسراع في الفطور والتأخير في السحور حتى قبيل الفجر.

• الحرص على شرب الماء والعصائر والشوربة في وجبة الفطور وبعدها.

• تناول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف كالحبوب «العدس – الحمص – الفول» إذا كان غير مصاب بنقص الخميرة في نفس الوقت - الخبز الأسمر والفواكه والسلطة الخضراء في وجبتي الفطور والسحور وما بينهما.

• التقليل من تناول السكريات والموالح.

• التقليل من المنبهات كالقهوة والشاي والامتناع عن المشروبات الغازية.

• الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

• أخذ قسط كاف من النوم والراحة. وتقليل السهر قدر الإمكان.