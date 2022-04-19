شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 6 منشآت في 20 زيارة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 6 إنذارات، وذلك خلال زيارة 20 منشأة، ضمن جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، بعدما رصدت عدة مخالفات للاشتراطات الصحية، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

على جانب آخر، طالبت البلدية المقاولين، بالحرص على عدم خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع؛ لتفادى المخالفات والغرامات على المنشآت، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري؛ تحقيقًا لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وكانت إدارة خدمات الشاطئ قد أغلقت محطة وقود؛ لعدم التزامها ببرنامج تأهيل المحطات، بالإضافة إلى مخالفة إزالة إشعارات الإغلاق السابقة، وممارسة العمل دون الرجوع للبلدية.

وأنذرت إدارة خدمات الشاطئ عددًا من الشاحنات المخالفة للنظام، بالوقوف داخل نطاق شاطئ نصف القمر بشكل عشوائي، تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، محذرةً ملاك الشاحنات من عدم الالتزام بالنظام، وضرورة عدم إيقاف الشاحنات في الأماكن العامة.

ونفذت الإدارة حملات ميدانية على السوق الشعبي بشاطئ نصف القمر، أسفرت عن إنذار 60 موقعًا، وإبلاغ أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.