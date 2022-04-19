شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: قريبا البدء بتنفيذ الجسر البحري لـ«صفوى - رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع استكمال طريق «صفوى - رأس تنورة»، منذ العام 2008، من خلال تخطي الصعاب التي واجهت المشروع بمراحله المتعددة.

أهمية إستراتيجية

ويولي فرع النقل، الطريق أهمية بالغة، وتقدر قيمة مرحلته الأخيرة بمبلغ 394.759.336.65 ريال، لما يتمتع به من أهمية إستراتيجية، ويربط محافظتي القطيف ورأس تنورة بشكل أوسع.

طبقة الأساس

وأكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى للطريق بطول 4.8 كم، والانتهاء من صب 1943 بلاطة خرسانية مسبقة الصب؛ لتنفيذ الجدران الاستنادية المثبتة بالتربة على امتداد الجسر البري من الجهتين، من إجمالي 1970 بلاطة.

تنمية وتطويروقال: تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية اهتماما كبيرا بمشاريع تنمية وتطوير المنطقة الشرقية، ويجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع استكمال طريق صفوى رأس تنورة، الذي يختصر المسافة من وإلى محافظة رأس تنورة، الغنية بالنفط، والتي تحوي ميناءين لشحن النفط، ومعملا للغاز، وآخر لإنتاج الكبريت، وكذلك أول وأكبر محطة كهرباء بخارية في الشرق الأوسط.

تنفيذ جسرينوأضاف: يوجد فيها كذلك معمل القطيف، ومعمل أبو سعفة، ويسهم الطريق في ربط المحافظة مع الدمام والقطيف، ويشتمل المشروع على تنفيذ جسرين؛ أحدهما بري بطول 300 متر، والآخر بحري بطول 700 متر، بالإضافة إلى استكمال الطريق الذي يربط بين طريق «الدمام - الجبيل» ورأس تنورة بطول إجمالي 14 كم.

أعمدة خرسانيةولفت الغامدي إلى أن العمل يجري حاليا في تنفيذ الجسر البري أعلى دوار صفوى بطول 300 متر، الواقع على طريق «صفوى - المطار»، عند مدخل القطيف، والانتهاء من كامل أعمال الأعمدة الخرسانية بعدد 158، والانتهاء من صب كامل الركائز الوسطية بعدد 60 ركيزة، والركائز الطرفية للجسر بعدد 4 ركائز، وصب كامل الكمرات الخرسانية مسبقة الصب ولاحقة الإجهاد بعدد 242 كمرة، وتم تركيب 130 كمرة منها، كما تم الانتهاء من تسليح وصب عدد 8 بلاطات علوية للجسر من إجمالي 20 بلاطة.

الأثر البيئي وأكمل: أما فيما يخص تنفيذ الجسر البحري بطول 700 متر، فقد تم الانتهاء من صب 48 كمرة من إجمالي الكمرات مسبقة الصب، ولاحقة الإجهاد، والبالغة 432 كمرة، كما تم الانتهاء من تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، واستكمال متطلبات الحصول على التصاريح اللازمة لبدء تنفيذ الجسر البحري.

الجدران الاستنادية وتابع أن العمل جار على استكمال أعمال المشروع بتنفيذ تسليح وصب البلاطات العلوية للجسر البري، وتركيب بلاطات الجدران الاستنادية مع أعمال الردميات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الأساس الحصوي وطبقات الأسفلت للطريق في المنطقة الواقعة بين دوار صفوى والجسر البحري، وكذلك تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لإنارة الطريق، مؤكدا أن العمل مستمر في صب كمرات الجسر البحري.

قيمة المرحلة الأخيرة تقدر بـ 394 مليون ريال

تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لإنارة الطريق