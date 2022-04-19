شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز أنماط الحياة الصحية لمنسوبي «الري» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت المؤسسة العامة للري في محافظة الأحساء، مبادرة تحت شعار «صحتك تهمنا»، بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي، دشنها رئيس المؤسسة د. فؤاد مبارك، الذي قام بجولة تعريفية على الأركان التوعوية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي المؤسسة.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان، أن المبادرة تجسد حرص المؤسسة على صحة موظفيها، وذلك بتوعيتهم لاتباع العادات والممارسات الصحية خلال فترة الصيام، مع أهمية الفحوصات الطبية الدورية، لتعزيز أنماط الحياة الصحية وللحد من الأمراض وتوفير بيئة صحية مستدامة.

وأثنى رئيس المؤسسة على هذه المبادرة التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة منسوبي المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة العامة.