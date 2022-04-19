شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعة حوار إعلامية».. 4 محاور لتعزيز أدوار 82 منسقا بـ«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش لقاء «ساعة حوار إعلامية»، الذي نفذته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، أمس الأول، العديد من المحاور، من أبرزها إستراتيجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد، ومهام ومسؤوليات المنسق الإعلامي، وتوثيق الملف الإعلامي، إضافة إلى العديد من النقاشات والمداخلات، وذلك بحضور أكثر من 82 منسقا إعلاميا من مكاتب تعليم البنين والبنات، والمدارس بالمنطقة.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية والمتحدث الرسمي سعيد الباحص، أهمية دور المنسقين الإعلاميين في نشر ثقافة التميز، والارتقاء بمنظومة التعليم، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة، وذلك من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس، محققة أهداف وزارة التعليم.

وتحدث عن الخطة التشغيلية والتنفيذية للمنسق الإعلامي ودوره الفاعل في تحقيق المكاسب الإستراتيجية الإعلامية، داعيا الجميع إلى بذل الطاقات في تطوير منظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه اللقاءات، بينها تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات التطبيقية بين المكاتب والمدارس بالمنطقة، وترجمة الجهود ونشر ثقافة الإبداع والتميز وإيصالها للمجتمع.

بدوره، تناول مشرف الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعد العريج، سياسة التحرير وصناعة المحتوى الإعلامي، وقدم عرضا موجزا لممارسات المنسق الإعلامي ودوره الفاعل في توثيق الفعاليات والأنشطة في مختلف المناسبات، مشددا على ضرورة الالتزام بالحقوق الملكية الفكرية والهوية البصرية والتحريرية.

وسلط الضوء على المهارات الأساسية للمنسق الإعلامي من كتابة وتحرير الخبر وتصوير مقاطع الفيديو والصور، والقدرة على اغتنام الفرص وترجمتها بأسلوب يواكب المتغيرات المتسارعة في هذا العصر.

فيما استعرضت مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية ثريا العيسى، قراءات إعلامية لحسابات التواصل وفق دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم، وتضمنت الحسابات المعتمدة وآليات الترميز الخاصة بها للمكاتب والمدارس، مطالبة المنسقين بالالتزام بالسياسة الإعلامية للوزارة.