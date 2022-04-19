شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 20 كجم أغذية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية شرق حفر الباطن، 20 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المحضرة من اليوم السابق، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وافتتحت وكالة الأمانة للمشاريع، التابعة لأمانة محافظة حفر الباطن، وبالتنسيق مع إدارة المرور، طريق الملك عبدالعزيز من طريق مكة المكرمة جنوبًا، إلى طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح شمالا.

جاء ذلك ضمن العمل على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسة لتوفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، عبر تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية وتطويرها في المنطقة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية النقل الشامل التي تستمر حتى عام 2035م، وتشمل تنفيذ مشاريع عديدة تمثل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية في قطاع النقل متعدد الوسائط، بما يتواكب مع التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر.