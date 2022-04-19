شكرا لقرائتكم خبر السوق الرمضانية تستحضر عبق الماضي بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجذب «السوق الرمضانية» في المدينة المنورة عددا من المتسوقين في ليالي رمضان، لما تشكله من أجواء يفوح منها عبق الماضي، وتتميز بتصميم مستوحى من الأسواق الشعبية في المدينة المنورة قديما.

وتحوي السوق التي تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة وتقام في ممشى حديقة الملك فهد المركزية 45 محلا لبيع أصناف متنوعة من المأكولات والمشروبات، والسلع الرمضانية، والملبوسات القديمة، والهدايا التذكارية، بمشاركة الأسر المنتجة ومتدربي كلية السياحة والفندقة، وتستقبل زائريها عند العاشرة مساء حتى الثانية صباحا، وتشمل مجموعة من الدكاكين الصغيرة، ونافذة للتسوق بطابع تقليدي تحت الأضواء المعلقة على امتداد مسار السوق، يستحضر فيها المتسوقون ليالي رمضان في أزقة الأحياء قديما على أصوات باعة البليلة والترمس، والعصائر، وصناع القهوة والشاي، وباعة السمن البلدي، وغيرها من الأغذية والمنتجات التقليدية.

وتعد السوق إحدى مبادرات دعم الأسر المنتجة والمشاركين لعرض منتجاتهم، ورواد الأعمال الشباب، وصقل مواهبهم، لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.