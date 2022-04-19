استحداث برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء بجامعة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس جامعة بيشة أمس خلال الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح القبول في تخصصات نوعية واستحداث برنامج بكالوريوس خاص بتصميم الأزياء للطالبات. وجرى خلال الاجتماع إقرار أعداد الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم للعام الجامعي المقبل 1443/ 1444هـ، فيما وافق المجلس على إقرار القبول في تخصصات نوعية اشتملت على بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة للطلاب في محافظة بيشة، وبكالوريوس الأمن السيبراني في جميع فروع الجامعة للطلاب والطالبات، إضافة إلى استحداث برنامج بكالوريوس خاص بتصميم الأزياء للطالبات في بلقرن، وكذلك بكالوريوس علم المعلومات الجغرافية للطلاب والطالبات في بلقرن أيضا، مع الاستمرار في القبول ببكالوريوس التمريض للطالبات في بلقرن وتثليث، وبكالوريوس التمريض للطلاب في النماص.



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