«إقامة فنية» لتشجيع الحوار الثقافي في حي البلد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تشجيع الابتكار الفني والحوار الثقافي، وتعزيز قدرات المتخصصين، فتحت وزارة الثقافة باب التسجيل في الدورة الرابعة من «برنامج الإقامة الفنية - البلد» المقام في الحي التاريخي لمدينة جدة «المعروف أيضا باسم البلد»، ويشتمل على سلسلة برامج إقامة فنية دورية ممولة بالكامل، توفر الوقت، والمساحة، وفرص التعاون لمحترفي الفن لدعم تطورهم الإبداعي.

والبرنامج هو الأول من نوعه في مدينة جدة. وتأسس من قبل وزارة الثقافة في عام 2020 ضمن مبادرة «النهوض بريادة الأعمال الثقافية»، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يقف البرنامج كخطوة رئيسة نحو إنشاء نظام بيئي مزدهر ومستدام، والذي من ناحية، حيث يسهم في إثراء حياة المجتمعات المحلية وتحفيز المبدعين من داخل المملكة وخارجها لتطوير شغفهم وتطوير ممارساتهم الفنية.

المستهدفون:







الفنانون المقيمون الفنيون



الكتاب والنقاد ومؤرخو الفن



الناشئون في مجال الفنون البصرية



المدة:

4 دورات إقامة فنية في 2022 تستمر كل دورة لمدة 6 أسابيع.

المقيمون:

ستشمل كل دورة إقامة فنية 9 مقيمين من السعودية وحول العالم.