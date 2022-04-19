«إقامة فنية» لتشجيع الحوار الثقافي في حي البلد

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والبرنامج هو الأول من نوعه في مدينة جدة. وتأسس من قبل وزارة الثقافة في عام 2020 ضمن مبادرة «النهوض بريادة الأعمال الثقافية»، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يقف البرنامج كخطوة رئيسة نحو إنشاء نظام بيئي مزدهر ومستدام، والذي من ناحية، حيث يسهم في إثراء حياة المجتمعات المحلية وتحفيز المبدعين من داخل المملكة وخارجها لتطوير شغفهم وتطوير ممارساتهم الفنية.
المستهدفون:
- الفنانون المقيمون الفنيون
- الكتاب والنقاد ومؤرخو الفن
- الناشئون في مجال الفنون البصرية
المدة:
4 دورات إقامة فنية في 2022 تستمر كل دورة لمدة 6 أسابيع.
المقيمون:
ستشمل كل دورة إقامة فنية 9 مقيمين من السعودية وحول العالم.
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