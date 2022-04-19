تمكين 200 ألف طالب من التعرف على ميولهم

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وتتزامن انطلاقة البرنامج مع الورشة التعريفية للمنسقين والمنسقات من الكوادر التعليمية في جميع إدارات التعليم التي تقام افتراضيا؛ للتعريف به، وإطلاعهم على آليات التنفيذ والمتابعة، إلى جانب مناقشة مؤشرات أداء البرنامج.
ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسة، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وأولياء أمورهم، عبر أربع رحلات علمية متنوعة.
الأهداف:
- مساعدة طلاب الثانوي على فهم سوق العمل.
- تصحيح المفاهيم المرتبطة ببعض التخصصات.
- إدراك مهارات وقدرات الطلاب والطالبات.
- تعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب.
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