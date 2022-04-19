شكرا لقرائتكم خبر 30 مليون تذكرة مبيعات السينما السعودية خلال 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت السينما السعودية على مدار 4 أعوام إنجازات كبيرة، حيث تجاوزت مبيعات شباك التذاكر 30,8 مليون تذكرة.

ووصلت الهيئة في عدد دور العرض منذ انطلاقها في أبريل 2018م وحتى الآن إلى 56 دارا.

كما أسهم قطاع السينما في توظيف 4439 شابا وشابة سعوديين، ضمن إطار عمل الهيئة على زيادة حجم السوق الإعلامي، وتوفير مناخ ملائم من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية، واستحداث آلاف الوظائف للشباب السعودي، تحقيقا لأهداف رؤية 2030 في أن يكون الإعلام رافدا استراتيجيا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزز مكانة المملكة التنافسية، مما يشير هذا النمو الذي أنجز في 4 سنوات إلى أن قطاع السينما يعد عنصر جذب للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تقدمه الهيئة من مبادرات ومشاريع تمكن المستفيدين من ممارسة الأنشطة الإعلامية بجميع أنواعها بكل يسر وسهولة.

السينما السعودية:

وصلت دور العرض حتى الآن إلى 56 دارا

تضم 518 شاشة في 20 مدينة

عرض فيها 1144 فيلما منها 22 فيلما سعوديا

بلغت مبيعات التذاكر 30,860,956 لأفلام بــ22 لغة من 38 دولة