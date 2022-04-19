شكرا لقرائتكم خبر 4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل الخطوات اختيار خدمة عقد زواج من قسم الحالات الاجتماعية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب للتدقيق، يعقبها المصادقة على الطلب من جميع أطراف العقد، اعتماد الطلب من قبل المأذون وصدور الوثيقة.
من جهة أخرى أنجز الإسناد القضائي للتنفيذ 600 ألف عملية خلال الربع الأول من 2022، حيث تخطى حاجز الـ 3.8 عملية منذ إنشائه.
4 مزايا للإسناد القضائي للتنفيذ:
- توحيد الإجراءات
- التأكد من اكتمال الطلب
- تطبيق القضاء المؤسسي
- توفير الوقت والجهد على المستفيد
كانت هذه تفاصيل خبر 4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.