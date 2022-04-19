اخبار السعوديه

4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل التوثيق الالكتروني بعقود الزواج عبر بوابة «ناجز» وفق 4 خطوات، مؤكدة أنه بعد التواصل مع المأذون من خلال دليل مأذوني الأنكحة في بوابة «ناجز» يعتمد المأذون العقد ثم تصدر وثيقة عقد الزواج.

وتشمل الخطوات اختيار خدمة عقد زواج من قسم الحالات الاجتماعية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب للتدقيق، يعقبها المصادقة على الطلب من جميع أطراف العقد، اعتماد الطلب من قبل المأذون وصدور الوثيقة.

من جهة أخرى أنجز الإسناد القضائي للتنفيذ 600 ألف عملية خلال الربع الأول من 2022، حيث تخطى حاجز الـ 3.8 عملية منذ إنشائه.

4 مزايا للإسناد القضائي للتنفيذ:


  • توحيد الإجراءات
  • التأكد من اكتمال الطلب
  • تطبيق القضاء المؤسسي
  • توفير الوقت والجهد على المستفيد

كانت هذه تفاصيل خبر 4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا