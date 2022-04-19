4 خطوات لتوثيق عقود الزواج الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل التوثيق الالكتروني بعقود الزواج عبر بوابة «ناجز» وفق 4 خطوات، مؤكدة أنه بعد التواصل مع المأذون من خلال دليل مأذوني الأنكحة في بوابة «ناجز» يعتمد المأذون العقد ثم تصدر وثيقة عقد الزواج.

وتشمل الخطوات اختيار خدمة عقد زواج من قسم الحالات الاجتماعية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب للتدقيق، يعقبها المصادقة على الطلب من جميع أطراف العقد، اعتماد الطلب من قبل المأذون وصدور الوثيقة.

من جهة أخرى أنجز الإسناد القضائي للتنفيذ 600 ألف عملية خلال الربع الأول من 2022، حيث تخطى حاجز الـ 3.8 عملية منذ إنشائه.

4 مزايا للإسناد القضائي للتنفيذ:

