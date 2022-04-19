أغلى غرفة فندق بالعالم في مكة

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وقد يتطلب ذلك أن يحصل الشخص على أفخم غرفة فندق يمكن إيجادها ليتمكن من التمتع بجميع هذه المميزات وأكثر.
استعرض موقع (سليب سيكر) قائمة بأفخم وأغلى غرف الفنادق في العالم، حيث تصدرت غرفة في أحد فنادق مكة أعلى القائمة بكونها أغلى غرف الفنادق في العالم، حيث تبلغ تكلفة الإقامة بها أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.
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