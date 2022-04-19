أغلى غرفة فندق بالعالم في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهم الأمور التي يمكن أن يضعها الشخص في اعتباره خلال سفره هي العناية التي سيحصل عليها خلال بقائه في فندق ما، من حصوله على خدمات الكونسيرج والمشروبات الترحيبية وحتى النوم على أكثر المفروشات راحة.

وقد يتطلب ذلك أن يحصل الشخص على أفخم غرفة فندق يمكن إيجادها ليتمكن من التمتع بجميع هذه المميزات وأكثر.

استعرض موقع (سليب سيكر) قائمة بأفخم وأغلى غرف الفنادق في العالم، حيث تصدرت غرفة في أحد فنادق مكة أعلى القائمة بكونها أغلى غرف الفنادق في العالم، حيث تبلغ تكلفة الإقامة بها أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.