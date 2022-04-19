شكرا لقرائتكم خبر تخصيص مديرين مناوبين لراحة ضيوف بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مديرين مناوبين بالمسجد الحرام؛ لمتابعة سير منظومة الأعمال في أروقة وساحات المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة بشكل دائم ومستمر.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام حمود العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام، مضيفا أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24ساعة، متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات.

إلى ذلك واصلت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية من خلال استقبال المستفيدين من زوار ومرتادي المسجد النبوي الشريف ومنسوبي الوكالة والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم، وذلك بأحدث وسائل التواصل الرقمية المتقدمة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية هاني الحسيني أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك استقبل 150 استفسارا على الرقم الموحد، كما استقبل 60 طلبا من المستفيدين على نظام خدمة التواصل الرقمية للمستفيدين.

من أعمال إدارة المناوبة في المسجد الحرام:

