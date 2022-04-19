شكرا لقرائتكم خبر تخصيص مديرين مناوبين لراحة ضيوف بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام حمود العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام، مضيفا أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24ساعة، متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات.
إلى ذلك واصلت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية من خلال استقبال المستفيدين من زوار ومرتادي المسجد النبوي الشريف ومنسوبي الوكالة والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم، وذلك بأحدث وسائل التواصل الرقمية المتقدمة.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية هاني الحسيني أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك استقبل 150 استفسارا على الرقم الموحد، كما استقبل 60 طلبا من المستفيدين على نظام خدمة التواصل الرقمية للمستفيدين.
من أعمال إدارة المناوبة في المسجد الحرام:
- تذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام
- معالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة
- المتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها
- التأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها
- التعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة
- متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات
- متابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص مديرين مناوبين لراحة ضيوف بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.