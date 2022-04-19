شكرا لقرائتكم خبر كفاءات ميدانية مؤهلة لتطبيق معايير وخطط السلامة بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل كوادر السلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مزاولة أعمالها بالمسجد الحرام عبر كفاءات ميدانية مدربة ومؤهلة تعمل على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع جميع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لينعم الزوار والمعتمرون بأرقى الخدمات خلال رمضان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بوكالة الأمن والسلامة والطوارئ ومواجهة المخاطر المهندس مجاهد شقدار، أن موظفي الإدارة يسخرون جهودهم خلال رمضان في التأكد من اشتراطات ومتطلبات السلامة عبر عدد من إجراءات الفحص والتفتيش المستوفية لجميع الاشتراطات والمعايير السعودية التي تسهم في حماية العاملين والممتلكات، وكذلك متابعة أجهزة السلامة والصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق بالمسجد الحرام وساحاته، والتأكد من سلامة نطاقات وأماكن العمل وعزلها عن أماكن المشاة والمصلين.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل لمواجهة المخاطر و رصد الأعمال غير المصرح بها وغير المستوفية لاشتراطات السلامة بالمسجد الحرام وساحاته، وإيقافها لحين استكمال المتطلبات النظامية، وفحص ومعاينة أماكن العمل ومخارج الطوارئ بشكل دوري؛ للتأكد من أوجه السلامة خلال تأدية أعمالها،كما تتولى الإدارة القيام بدراسات السلامة وتحديث خطط السلامة، وتنفيذ دراسات السلامة الوقائية بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية.