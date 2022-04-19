شكرا لقرائتكم خبر 650 شابا وفتاة من «تعظيم البلد الحرام» يخدمون المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الجمعية الدكتور طلال اللهيبي أن المشروع يعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، مبينا أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان هذا العام تشمل خدمة دفع العربات، بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى تنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية، بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، علاوة على الإسهام في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب، بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.
وأفاد بأن الشباب المشاركين جرى تدريبهم بصورة مكثفة حول ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفد الرحمن لتنفيذ هذه المهام الجليلة؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.
كانت هذه تفاصيل خبر 650 شابا وفتاة من «تعظيم البلد الحرام» يخدمون المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.