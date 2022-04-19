شكرا لقرائتكم خبر 650 شابا وفتاة من «تعظيم البلد الحرام» يخدمون المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بحزمة من أنشطة الخدمة التطوعية للإسهام في خدمة المعتمرين خلال رمضان الحالي من خلال 650 شابا وفتاة من أبناء مكة المكرمة.

وأوضح مدير الجمعية الدكتور طلال اللهيبي أن المشروع يعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، مبينا أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان هذا العام تشمل خدمة دفع العربات، بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى تنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية، بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، علاوة على الإسهام في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب، بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.

وأفاد بأن الشباب المشاركين جرى تدريبهم بصورة مكثفة حول ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفد الرحمن لتنفيذ هذه المهام الجليلة؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.