شكرا لقرائتكم خبر نوادر مخطوطات المسجد النبوي.. نقوش وآثار تحكي تراثنا الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحف فنية مميزة، وحرف يدوية ثمينة يستعرضها معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي تحكي تراثا فنيا عظيما، أقيم عليه العديد من الدراسات لفهم الثقافة العربية والإسلامية، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور، ويستعرض معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي من خلال أقسامه المختلفة جانبا من هذه الآثار والنوادر.

ويضم المعرض قاعتين يتم من خلالهما عرض المخطوطات على حائط جداري شفاف بشكل منظم ومريح للعين بحيث تكون محفوظة من التلف ويحتضن المعرض 30 مخطوطا من أقدم المخطوطات، ويعود أقدم مخطوط فيها لعام 578هـ.

ويوجد بالمعرض أسطح الكتابة القديمة التي كانت تدون عليها العلوم قديما كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة، ويبلغ عددها 15 مادة للكتابة، بالإضافة إلى 31 نوعا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدوات المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في حفظ التراث الإسلامي والعناية به، والدور الذي قامت به المخطوطات الإسلامية عبر التاريخ في حفظ العلوم ونشرها، من خلال عرض نماذج من نوادر المخطوطات الإسلامية في شتى العلوم والفنون، وتعريف الزوار بطرق التدوين والكتابة قديما.

معرض نوادر المخطوطات:

