نوادر مخطوطات المسجد النبوي.. نقوش وآثار تحكي تراثنا الفني

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ويضم المعرض قاعتين يتم من خلالهما عرض المخطوطات على حائط جداري شفاف بشكل منظم ومريح للعين بحيث تكون محفوظة من التلف ويحتضن المعرض 30 مخطوطا من أقدم المخطوطات، ويعود أقدم مخطوط فيها لعام 578هـ.
ويوجد بالمعرض أسطح الكتابة القديمة التي كانت تدون عليها العلوم قديما كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة، ويبلغ عددها 15 مادة للكتابة، بالإضافة إلى 31 نوعا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدوات المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.
ويهدف المعرض إلى إبراز دور وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في حفظ التراث الإسلامي والعناية به، والدور الذي قامت به المخطوطات الإسلامية عبر التاريخ في حفظ العلوم ونشرها، من خلال عرض نماذج من نوادر المخطوطات الإسلامية في شتى العلوم والفنون، وتعريف الزوار بطرق التدوين والكتابة قديما.
معرض نوادر المخطوطات:
- يستقبل زواره يوميا
- خلال رمضان من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل
- كوادر مدربة لاستقبال الزوار وخدمتهم وتعريفهم بمقتنيات المعرض وما يحتويه من نوادر
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