«الغذاء والدواء»: لا زيوت مهدرجة في السمبوسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت هيئة الغذاء والدواء على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في المنتجات الغذائية؛ مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله حول احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة. ونصحت «الهيئة» بتناولها باعتدال وتجنب طرق التحضير غير الصحية. من جهة أخرى قالت «إن الشوربات جاهزة التحضير عالية في محتواها من الملح؛ لذلك نصحت باستبدالها بخيارات أكثر صحة مثل شوربة الشوفان. وأشارت إلى أنه يفضل عدم الإكثار من استهلاك بعض أنواع الشوربات جاهزة التحضير وذلك لارتفاع محتواها من الملح ويفضل استبدالها بالشوربات الصحية المحضرة في المنزل كالعدس والشوفان. ولحماية الأغذية من التلوث نصحت بحفظها في عبوات جافة غير منفذة للرطوبة مثل الزجاج والبلاستيك. يجب مراعاة حفظ الأغذية في:





عبوات مناسبة ذات درجة غذائية نظيفة وجافة مثل البلاستيك والزجاج لحمايتها من التلوث



تجنب حفظ الأغذية في:



العبوات الورقية أو الكرتونية، حيث تسهم في تسريع معدل التلوث البكتيري الناتج من الأكسدة

تجنب حفظ الأغذية في:

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