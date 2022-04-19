شكرا لقرائتكم خبر «الحج والعمرة»: لا نقل مباشرا لمعتمري الداخل من المطار إلى المسجد الحرام عبر الحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد حافلات لنقل معتمري الداخل مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المسجد الحرام، مشيرة إلى توفر وسائل نقل متعددة أخرى لتقديم خدمات النقل للمعتمرين.

في المقابل ذكر دليل المعتمر عددا من الخيارات المتاحة لنقل المعتمرين من المطار إلى العاصمة المقدسة منها قطار الحرمين السريع والذي يسير 7 رحلات يومية بين مطار الملك عبدالعزيز ومحطة الرصيفة بمكة المكرمة، ويمكن للمعتمر الحجز من خلال الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق الهواتف الذكية لقطار الحرمين.

ومن الخيارات المتاحة أيضا سيارات الأجرة، وحدد الدليل معايير يجب توفرها في السيارات من أجل نقل آمن، تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، تسعيرة موحدة، وسائل دفع الكترونية، شاشات توضح بيانات السائق والشركة.

ومن الخيارات المتاحة أيضا لنقل المعتمرين الموجودة في دليل المعتمر تأجير السيارات، وحدد الدليل عددا من الالتزامات التي تضمنها المنشآت المرخصة بالخدمة، منها خدمة جميع المستفيدين بدون استثناء، مركبة سليمة بجودة عالية، عقد الكتروني يوضح كل الحقوق والاشتراطات.

خيارات لنقل المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة:

