الشورى يطالب باستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تمويل البحث العلمي والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باقتراح استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار؛ بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة.

كما طالب المجلس المدينة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع الرأسمالية والبحثية؛ بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية، وذلك خلال مناقشته تقريرا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ودعت اللجنة في ذات التقرير المدينة إلى تطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها؛ بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عضو المجلس الدكتور علي القرني أهمية البحث والتطوير كونه العنصر الأساسي في تقدم الأمم وتطورها، مؤكدا ضرورة إيجاد بيئة ملائمة له.

عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية.

إثر ذلك، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألبانيا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية.

كما صوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم حيال تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مذكرة التفاهم.

وفي سياق القرارات التي أصدرها المجلس خلال جلسته وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

مطالبات أعضاء الشورى لمدينة العلوم والتقنية:

