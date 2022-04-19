شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 220 من أدوات غسيل السيارات بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت الفرق الرقابية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 220 من الأدوات والبراميل المستخدمة في غسيل السيارات في بلدية المسفلة الفرعية، خلال عدد من الجولات الرقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سامي النفيعي، أن الفرق واصلت القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها، من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت الحملة عن إغلاق محطتي وقود مخالفتين بكامل مرافقهما، وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل وقصور في تنفيذ الاشتراطات المعتمدة.

وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة استمرار الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد بها المخالفون بالشوارع العامة وبالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، لإظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق والوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي، حاثة المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.

نتائج الحملات

