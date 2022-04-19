إتلاف 220 من أدوات غسيل السيارات بالعاصمة المقدسة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس سامي النفيعي، أن الفرق واصلت القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها، من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت الحملة عن إغلاق محطتي وقود مخالفتين بكامل مرافقهما، وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل وقصور في تنفيذ الاشتراطات المعتمدة.
وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة استمرار الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد بها المخالفون بالشوارع العامة وبالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، لإظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق والوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي، حاثة المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.
نتائج الحملات
- إزالة 44 سيارة خربة وتالفة بالتعاون مع أصحابها والمقاول المختص
- فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات المخالفة
- إغلاق محطتي وقود مخالفتين بكامل مرافقهما لعدم تجديد تراخيص العمل
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