اخبار الرياضه السعوديه «تكرار الانتصار» مهمة الزعيم وعنابي سدير

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض ممثلا الوطن فريقا الهلال والفيصلي لقاءً مهماً أمام استقلول الطاجكستاني وناساف الأوزبكي مساء اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة 11:15م، كما يلتقي الشارقة الإماراتي بالريان القطري في الرياض، وفي الدمام يواجه السد القطري نظيره الوحدات الأردني، ويقام اللقاءان عند تمام الساعة (8:15م)، وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام استقلول الطاجكستاني لتكرار فوز اللقاء السابق والوصول للنقطة (12) وحسم صدارة المجموعة مبكراً، ويحتل الزعيم الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وأحرز هجومه 6 أهداف وولج مرماه هدف وحيد، فيما يدخل فريق استقلول هذا اللقاء بعد أن فقد أمل المنافسة على صدارة المجموعة إذ يحتل المركز الرابع بدون أي نقطة بعد أن تلقى 3 خسائر وأحرز هجومه 3 أهداف فيما تلقت شباكه 6 أهداف.

وفي اللقاء الآخر، يدخل فريقا الشارقة والريان لقاءهما بحثاً عن الفوز وفض الشراك بينهما إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 4 لكل منهما جاءت من فوز وتعادل وخسارة، ويتفوق الشارقة بفارق الأهداف إذ له 4 وعليه مثلها، فيما أحرز هجوم الريان 4 واستقبلت شباكه 6 أهداف.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الفيصلي لقاءه أمام ناساف سعياً لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة والتي يحتلها برصيد 7 نقاط من تعادل في الجولة الأولى ومن ثم انتصارين متتاليين، وأحرز هجومه 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، أما فريق ناساف فإنه ما زال يتمسك بأمله الأخير في المنافسة على صدارة المجموعة بتحقيق النقاط الثلاث وتقليص الفارق بينه وبين الفيصلي، إذ يحتل الفريق الأوزبكي المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 3 وعليه هدفان.

وفي اللقاء الآخر، يطمح فريق السد لتكرار فوزه القوي على الوحدات ومقارعة الفيصلي على صدارة المجموعة إذ يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 7 وعليه 5 أهداف، أما فريق الوحدات فإنه يأمل بتقديم مستوى مشرف وتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن قاع الترتيب إذ يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين وله من الأهداف 3 وعليه 8 أهداف.

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