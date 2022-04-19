اخبار الرياضه السعوديه «الشقردية» لكويلار: «ما يفل الحديد إلا الحديد»

محمد بن مسعود - الدمام - أثنت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى الكبير الذي يقدمه لاعب الفريق كويلار مع الفريق في المباريات السابقة في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا، والتي كان آخرها أمام فريق استقلول الطاجيكي في الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية، فهو أكثر لاعب يُقاتل في أرضية الملعب، ويقوم بأدوار دفاعية متكاملة وفي كل مباراة يظهر بمستوى أفضل من المباراة السابقة. وكان تميز كويلار بارعاً في قطع الإمدادات لفريق استقلول والتغطية الدفاعية في منتصف الملعب قبل وصولها إلى خط الظهر الأزرق. وتألق الكولمبي كويلار جاء استمراراً لإبداعاته الفنية خلال الفترة الماضية،‏ وجاءت إحصائية «كويلار» متميزة. من جانبه، قال عضو الشرف الهلالي سلطان الزاهد وجوده يجعل وسط الهلال مرتاحاً، ويسعى مع زملائه لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

ووصف صفوق التمياط المحترف الهلالي كويلار بـ«المحارب»؛ نظير الروح والعطاء والتفاني، وبوجوده يتحرر سلمان الفرج والبقية من تغطية المدافعين ويتفرغون للمهمات الهجومية.

وأكد اللاعب الهلالي السابق سلطان بن نصيب أن نظرته في النجم كويلار لم تخب، ويعتبر أحد نجوم الفريق الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصارات.

وأخيراً علق أحد الجماهير الهلالية بقوله عن كويلار: «ما يفل الحديد إلا الحديد».