اخبار الرياضه السعوديه الهلال يسعى لمواصلة التفوق «قارياً»

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى الهلال لمواصلة تقديم المستويات الفنية الرائعة والمحافظة على صدارة المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي يتواجد بها برصيد 9 نقاط، ويطمح في تأكيد تفوقه أمام فريق استقلول الطاجيكي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية.v

وكان الزعيم حقق أطول سلسلة انتصارات في دوري أبطال آسيا عبر تاريخ النادي حيث وصل إلى الفوز السابع على التوالي حتى مباراة الذهاب أمام فريق استقلول الطاجيكي، بالإضافة لأطول سلسلة انتصارات لناد سعودي في هذه البطولة الآسيوية، كما أن تحقيق الهلال ثلاثة انتصارات على التوالي في دور المجموعات منذ 2003، كل هذه الانتصارات جاءت مقرونة بأداء مميز وأغلب المباريات التي لعبها كانت ضد فرق صعبة ومنافسة على اللقب القاري.