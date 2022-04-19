اخبار الرياضه السعوديه الهلال يسعى لمواصلة التفوق «قارياً»

وكان الزعيم حقق أطول سلسلة انتصارات في دوري أبطال آسيا عبر تاريخ النادي حيث وصل إلى الفوز السابع على التوالي حتى مباراة الذهاب أمام فريق استقلول الطاجيكي، بالإضافة لأطول سلسلة انتصارات لناد سعودي في هذه البطولة الآسيوية، كما أن تحقيق الهلال ثلاثة انتصارات على التوالي في دور المجموعات منذ 2003، كل هذه الانتصارات جاءت مقرونة بأداء مميز وأغلب المباريات التي لعبها كانت ضد فرق صعبة ومنافسة على اللقب القاري.
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