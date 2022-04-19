اخبار الرياضه السعوديه النصر يواجه الهلال في ختام المربع الذهبي لـ«السلة»

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم منافسات بطولة المربع الذهبي لكرة السلة اليوم (الثلاثاء) على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق النصر باللقب قبل نهاية الجولة الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، والاتحاد بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأحد بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، والهلال بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.

اللقاء الأول يجمع أحد مع نظيره الاتحاد عند الساعة 9:30 مساء، ويرغب الاتحاد في تأكيد وحجز المركز الثاني بينما خسارته قد تضع أحد بديلاً عنه، حيث سيتم النظر إلى فارق نقاط التسجيل لمباراتي الفريقين في المرحلتين الأولى والثانية.

وفي المباراة الثانية، يواجه النصر نظيره الهلال عند الساعة 11:30 مساء في لقاء ديربي خاص في ظل المنافسة القوية بين الفريقين. ويرغب النصر في تتويج فرحته بتحقيق اللقب بالفوز على منافسه التقليدي الهلال بطل الدوري وبطل كأس وزارة الرياضة الذي تأثر كثيرا بغياب أبرز لاعبيه عن خارطة الفريق.