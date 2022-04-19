القبض على شخص أشار بحركة منافية للأخلاق باتجاه رجل أمن بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.

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