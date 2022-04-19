القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر إعلانات مواقع التواصل

عاجل | العمل والإجازة يلغيان بلاغات تغيب العمالة الكيدية حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يتحقق فيها بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها أصحاب العمل تجاه... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

النيابة تأمر بالقبض على شخص اعتدى على رجل أمن بإشارات غير لائقة صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

إعفاء فئة عمرية من السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على تأشيرة سياحية أمريكية أعلنت السفارة الأمريكية، عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

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