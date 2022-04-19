النيابة تأمر بالقبض على شخص اعتدى على رجل أمن بإشارات غير لائقة

وبين المصدر أن ما قام به المذكورين ينطوي على سلوك جنائي مجرم، وسيتم إحالة المذكورين للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهم.
وأكد المصدر على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشددة بحق من يقوم بذلك.
وسبق أن أعلنت النيابة عبر حسابها في "تويتر" أن الاعتداء على رجال الأمن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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