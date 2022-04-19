إعفاء فئة عمرية من السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على تأشيرة سياحية أمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية، عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر.

وأوضحت السفارة الأمريكية:"يسر السفارة الأمريكية والقنصليات في السعودية الإعلان عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر ويرغب بتجديد تأشيرته السياحية بشرط ألّا يكون قد مضى على انتهاء تأشيرته أكثر من أربع سنوات".

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