أمسيات البلد تتجدد في رمضان

تشهد منطقة البلد التاريخية بجدة ليالي رمضان المميزة حيث يتجه سكان عروس البحر إلى زيارة المكان بعد صلاة العشاء لعيش الفعاليات والمشاركة في الاحتفالات التقليدية والتسوق مع الأهل والأصدقاء وتمضية الأمسيات الرمضانية.

التراث الحجازي

تتميز المنطقة بالتقاليد العريقة التي تجعل الزائر يعود إلى الماضي حيث التراث الحجازي، فالمدينة القديمة المعروفة بالبلد أُدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتتميز بالبيوت القديمة لأكبر عوائل البلد والمطاعم والمقاهي والشوارع والأزقة تحت الرواشين المزخرفة وتذوق الأكلات الرمضانية.

البسطات والأكشاك

البسطات والأكشاك من أهم تقاليد شهر رمضان في جدة، يرتدي باعتها ملابس جدة التقليدية ويغنون أغاني شعبية لتشجيع الزوار على تجربة الأكلات المحلية.

ومن الأكلات المفضلة عند أهالي جدة البليلة، والكبد المقلي، كذلك عصائر الفواكه كالتوت والحلويات الأكثر شعبية في رمضان كاللقيمات.

معالم المنطقة

أبرز معالم جدة المقصودة في جدة في شهر رمضان تتمثل في مسجد الشافعي، ومتحف بيت نصيف الذي يحتوي على معرض يضم عدداً كبيراً من الصور الخاصة بجدة التاريخية منذ حوالي 80 عاماً وهي صور نادرة، وكذلك بيت باعشن العريق.

أنغام الموسيقى

ويعيش الزوار أوقاتا مميزة على أنغام الفرق الشعبية والغنائية التي تعزف أجمل الأغنيات السعودية الشهيرة خاصة التي تخص جدة بوجود باعة القهوة والشاي والمنتجات اليدوية والهدايا التاريخية الرمزية التي يقبل عليها الأوروبيون المتواجدون في المنطقة.