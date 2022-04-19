415 من كبار السن مستفيدون من دور الرعاية الاجتماعية

أظهرت آخر بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي المستفيدين من كبار السن من دور الرعاية الاجتماعية 415 شخصا، بينهم 151 أنثى و264 ذكرا، و295 عازبا و60 مطلقا و42 متزوجا ويعول و18 متزوجا، وذلك خلال 2021.

الأميون الأكثر

أظهرت البيانات أن المستفيدين من كبار السن أغلبهم أميون بنحو 304، و3 منهم بكالوريوس، و35 من المرحلة الابتدائية، و11 شخصا يقرأ ويكتب، و2 يقرآن فقط. وتوزع المستفيدون على المناطق، وكانوا الأكثر في مكة المكرمة بـ101 شخص، والأقل في نجران والشمالية بـ2 لكل منهما.

أسباب الدخول

تنوعت أسباب دخول دور الرعاية الاجتماعية، وكان السبب الأكثر كبر سن وعدم القدرة علي خدمة النفس، بإجمالى 323 مسنا، ونحو 20 للتخلف العقلي، و3 للتفكك الأسري، و34 حالة مرضية مزمنة مع كبر سن، و17 حالة نفسية، و6 صرع وعدم القدرة على خدمة النفس، و12 غير معروفة أسبابهم.