الأميون الأكثر
أظهرت البيانات أن المستفيدين من كبار السن أغلبهم أميون بنحو 304، و3 منهم بكالوريوس، و35 من المرحلة الابتدائية، و11 شخصا يقرأ ويكتب، و2 يقرآن فقط. وتوزع المستفيدون على المناطق، وكانوا الأكثر في مكة المكرمة بـ101 شخص، والأقل في نجران والشمالية بـ2 لكل منهما.
أسباب الدخول
تنوعت أسباب دخول دور الرعاية الاجتماعية، وكان السبب الأكثر كبر سن وعدم القدرة علي خدمة النفس، بإجمالى 323 مسنا، ونحو 20 للتخلف العقلي، و3 للتفكك الأسري، و34 حالة مرضية مزمنة مع كبر سن، و17 حالة نفسية، و6 صرع وعدم القدرة على خدمة النفس، و12 غير معروفة أسبابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 415 من كبار السن مستفيدون من دور الرعاية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.