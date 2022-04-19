1168 متطوعا و 14 جهة لخدمة زائري المسجد النبوي

يشارك أكثر من 1168 متطوعا ومتطوعة في خدمة زائري المسجد النبوي الشريف بشهر رمضان المبارك، ممثلين لـ14 جهة حكومية وأهلية وخيرية، حيث يقدمون خدماتهم التطوعية للزائرين، ويساندون الخدمات الإدارية في المسجد النبوي وساحاته. ويتنقل المتطوعون ما بين فرش السفر، وتوزيع وجبات الإفطار، وتنظيم الحشود، ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على العربات المتنقلة، بالإضافة إلى إرشاد التائهين، ومتابعة الأطفال، والترجمة لغير الناطقين بالعربية من قِبل بعض المتطوعين أصحاب اللغات.

تنظيم العمل

يمثّل المتطوعون جامعات وإدارات حكومية وجمعيات وفرقا تطوعية، سجلوا في مبادرة التطوع لدى وكالة شؤون المسجد النبوي مبكرا، للخدمة في الأعمال التطوعية، ومساندة الجهات المعنية في المسجد النبوي، ودعما لخدمة زائريه والمصلين فيه، والإسهام في نقل الصورة التي تمثل حب أبناء وبنات المدينة المنورة العمل التطوعي والخيري. وبلغت الفرص التطوعية في خطة وكالة شؤون المسجد النبوي أكثر من 12 فرصة، تم إعلانها عبر منصة العمل التطوعي، وتم تسجيل أكثر من ألف متطوع مع تنظيم عمل الفرق التطوعية في ساحات المسجد النبوي، من الدفاع المدني والهلال الأحمر والكشافة والجوالة والجمعيات الخيرية، واستقطاب المتطوعين، وتوزيعهم على المواقع المناسبة حسب خطة العمل.

بصمة وجود

في الجانب النسائي، أطلقت إدارة العمل التطوعي مبادرة «بصمة وجود»، التي تستهدف بناء فرق تطوعية، لدعم ومساندة الإدارات الميدانية من أجل تعزيز الجهود التطوعية للمرأة في خدمة زائرات المسجد النبوي. وقد تم استقطاب الفرق من عدة جهات، ويتم اختيارهم بعناية ودقة، نظرا للأهمية المكانية والزمانية، وتسهم هذه الفرق في عده أعمال تطوعية.

وقد دشنت وكالة شؤون المسجد النبوي الفرص التطوعية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، التابعة لوزارة الموارد البشرية، لتكون جهة حكومية موفرة للفرص التطوعية عبر المنصة التي تتيح المجال للاطلاع على المبادرات الإبداعية التطوعية، وإمكان التحاق المتطوعين المتخصصين بالفرص التطوعية التي يُمكن طرحها المجتمع من المشاركة في الأعمال التطوعية بالمسجد النبوي. كما تهدف المنصة لتعزيز العمل التطوعي في المجتمع بما يتوافق مع «رؤية 2030».

فرص تطوعية

1168 متطوعا ومتطوعة

14 جهة حكومية وأهلية وخيرية

12 فرصة تطوعية

دعم ومساندة الإدارات الميدانية

تعزيز الجهود التطوعية للمرأة

اختيار الفرق بعناية ودقة