نافورة رمضانية تدعم أسر نجران المنتجة

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران فعالية «فوانيس النافورة الرمضانية» على مسرح النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود بدعم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة نجران.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن الهدف من الفعالية دعم الأسر المنتجة، حيث تتضمن 20 ركنًا ليتم من خلالها عرض المنتجات وبيعها.

وشارك في الفعالية الهلال الأحمر من خلال توعية زوار الفعالية عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك مشاركة بنك التنمية الاجتماعية من خلال شرح للزوار عن المنتجات التي يقدمها البنك والتي تضمنت حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي ومنتجات ادخارية موجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المحدود، كما تخلل الفعالية مسرح للأسرة والطفل، وتستمر فعالية فوانيس النافورة الرمضانية حتى 20 رمضان.