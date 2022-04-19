ونوّه أمير منطقة عسير بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل من القيادة، لدعم اقتصادات الإبل وتدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل الذي أسهم في تعزيز هذا النشاط الاقتصادي المهم، مشيرًا إلى أن المنطقة مؤهلة للإسهام في تعزيز الجهود الرامية لدعم اقتصادات الإبل، ولتصبح المنطقة منظومة كاملة من الاقتصادات التي تدعم اقتصاد دوت الخليج.
واستمع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع إلى شرح عن الدعم الذي يقدمه نادي الإبل للمُلاّك في منطقة عسير تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030. كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في دعم مزادات الإبل، وبحث عدد من المواضيع التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل ودعم اقتصادات الموروث بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن طلال: عسير تملك مقومات إقامة مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.