تركي بن طلال: عسير تملك مقومات إقامة مهرجان الإبل

أكد أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، أن المنطقة تمتلك المقومات والبنية الأساسية لإقامة المهرجانات والأنشطة المرتبطة باقتصادات الإبل، مستعرضًا تدعيم اقتصادات الموروث. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل بالمنطقة في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل بندر القحطاني.

ونوّه أمير منطقة عسير بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل من القيادة، لدعم اقتصادات الإبل وتدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل الذي أسهم في تعزيز هذا النشاط الاقتصادي المهم، مشيرًا إلى أن المنطقة مؤهلة للإسهام في تعزيز الجهود الرامية لدعم اقتصادات الإبل، ولتصبح المنطقة منظومة كاملة من الاقتصادات التي تدعم اقتصاد دوت الخليج.

واستمع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع إلى شرح عن الدعم الذي يقدمه نادي الإبل للمُلاّك في منطقة عسير تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030. كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في دعم مزادات الإبل، وبحث عدد من المواضيع التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل ودعم اقتصادات الموروث بالمنطقة.