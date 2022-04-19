اتفاقية لبناء 100 وحدة سكنية بالشرقية

بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف اتفاقية شراكة بين جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، وتتضمن بناء 100 وحدة سكنية لـ800 مستفيد من الأسر الأشد حاجة للسكن على مستوى محافظات المنطقة. وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالتكامل بين الجهات الخيرية لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى عايض بن فرحان، أن هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للاتفاقيات الثلاثية التي أبرمتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع عدد من الجمعيات بهدف تمليك المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة. كما قدّم المدير التنفيذي لمأوى المهندس محمد بن عدنان السمان عرضًا لمنجزات مأوى عن تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيدًا بدعم أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها وشرح عن الاتفاقية المباركة بين مأوى وجمعية البر بالمنطقة الشرقية. وكرم الأمير سعود بن نايف الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة.



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