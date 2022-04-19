شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تدين قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستنكرت قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم. وأوضحت في بيان لها، أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لاتمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، مؤكدةً رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغرّاء.