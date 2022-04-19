شكرا لقرائتكم خبر إزالة 42 بسطة مخالفة في صفا جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة 42 بسطة عشوائية خلال حملة ميدانية نفذتها أمس على الباعة الجائلين بنطاق بلدية الصفا الفرعية، كما صادرت أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية؛ للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 42 بسطة مخالفة في صفا جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.