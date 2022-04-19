موارد الرياض يساهم في توفير “200” وجبة افطار صائم لمستحقيها

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ضمن مبادراته المجتمعية في شهر رمضان المبارك نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع حملة “افطار صائم ” التي استهدفت مايقارب من 200 أسرة من الفئات المحتاجة في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض .
وقال مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ان الحملة نفذت بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ الأطعمة وذلك ضمن بنود الاتفاقية التي عقدها الفرع مع الجمعية في الفترة الماضية من العام في مجال العمل التطوعي موضحاً ان الحملة استمرت ثمانية أيام وتضمنت توزيع وجبات افطار متكاملة على العمالة والأسر المستفيدة من الجمعية في مقر إقامتهم أو عند مرورهم بنقاط التوزيع المحددة مسبقاً .
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