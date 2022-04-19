القبض على مواطن بحوزته 42.9 كيلو جراما من مادة الحشيش بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (42.9) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخفية داخل تجاويف مركبته، وسلاح وطلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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