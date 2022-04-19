الأزهر يستنكر قيام بعض المتطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديدين على ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.
وأكد الأزهر في بيان له اليوم أن التعدي على المقدسات الدينية ليس من حرية التعبير، داعياً إلى ضرورة كفالة الضمانات اللازمة لحماية حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
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