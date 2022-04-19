كشافة ” تقنية عرعر ” تشارك في برنامج إفطار صائم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

شاركت كلية التقنية للبنات بعرعر ممثلة بالفريق الكشفي النسائي بإعداد وجبات برنامج “إفطار صائم” الذي تنظمه جمعية ساعد الخيرية بعرعر ، حيث توزع جمعية ساعد 1500 وجبة إفطار صائم يوميًا عبر ستة مواقع ثابتة ومتحركة ومركبات مجهزه للتوزيع بمشاركة نحو 50 متطوعًا ومتطوعة.

وأوضحت الكلية أن هذه المشاركة تأتي ضمن العمل التطوعي وهي خدمة الصائمين في شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن خطة وبرامج الكشافة المتعددة طوال العام ، مقدمة الشكر لجمعية ساعد الخيرية على جهودهم التي يبذلونها في هذا المشروع.

وتقديم وجبات إفطار الصائمين يوميًا يهدف إلى إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، حيث أتاحت الجمعية 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.