لمنع بتر القدمين وتلف الأعصاب.. نصيحة هامة من الصحة لـ مرضى السكري

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مرضى السكري من إهمال جرح القدم، فقد يتفاقم ويتطور إلى مُضاعفات خطيرة، مثل الإصابة بالقدم السكرية، وقد يصل الأمر إلى حدِّ البتر -لا سمح الله-.

وقالت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه يجب على مريض السكري أن يهتم باختيار نوع حذائه عند المشي، مع المراقبة المستمرة لأي جروح أو تغيرات في القدمين.

وأوضحت أن الجروح البسيطة قد تتطور سريعا، وتسبب مضاعفات خطيرة، كتلف أعصاب القدمين.