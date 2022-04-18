اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تشيد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين الأربعاء القادم

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية.

مشيرة معاليها إلى أن الأمر الكريم بسرعة صرف زيادة المتقاعدين، تؤكد حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق تطلعات المواطنين، ولان فيه خير للناس جميعا، واستجابة لمطالب السادة النواب، وتعزيزا للتعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضحت معاليها أن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيه الجهات المختصة بإدخال الزيادة في حسابات المتقاعدين بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، ومع اقتراب عيد الفطر السعيد، من شأنه زيادة الفرحة للمواطنين، وتأكيد الاهتمام بالمتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين.

ومعربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير لجهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب لمواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين.