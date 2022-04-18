اخبار الخليج – «تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون «تنظيم مهنة الصيدلة»

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.

وانتهت اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، والذي يتضمن اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلا عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية، وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلا عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية، واستحداث جزاء الغرامة الإدارية، و تأثيم أفعال جديدة.